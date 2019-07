Kinderuni Wien-Start mit einem „Flug“ ins All

4300 Studierende

Montagvormittag wurde zum 17. Mal die Kinderuni Wien eröffnet. Diesmal mit dabei auch die kurzfristig überraschend Ministerin gewordene Iris Eliisa Rauskala, die auch aufmerksam der Eröffnungsvorlesung lauschte.

Rund 4300 Kinder werden in den kommenden zwei Wochen lernen, was sie interessiert. An allen Wiener Unis warten Hunderte Vorlesungen und Workshops aus allen Wissensgebieten. Am Ende, diesmal am Samstag, 20. Juli, wartet auf die Kinderuni-Studierenden die Sponsion eine Überraschung. Neben dem Gelöbnis (Sponsion), nie aufzuhören Fragen zu stellen und Antworten auf diese Fragen zu suchen, wird es eine AHA-Box zum Thema Weltall geben.

