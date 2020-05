Anleitungen für Experimente zum Pflücken in Wiener Parks

Sommer: kinderuni.online

In den Sommerferien kann Kinderuni nicht analog und live stattfinden. Wissenschafter*innen werden in Videos, Podcasts, Artikeln usw. ihr Thema aufbereiten und online ausstrahlen. kinderuni.online wird natürlich nicht zum „Schul-Fernsehen“, jeder Beitrag wird mit interaktiven Elementen im Quizformat aufbereitet. Woche für Woche gehen neue Themenfelder online – die Kinder entscheiden selbst, wann, wo und wie sie in die Welt der Wissenschaften eintauchen. Als besondere Sommerhighlights werden einige Wissenschafter*innen im Online-Live-Stream in ihre Arbeitsräume einladen. Mit dieser Form gibt’s heuer keine Anreisen, womit Kinder von wo auch immer teilnehmen können.

Nach der Online-Kinderuni Wien soll es danach hoffentlich doch – ausgedehntere – Kinderuni on Tour in Wiener Parks geben. Und schon jetzt läuft „ Kinderuni2go“ – in insgesamt acht Parks der Bundeshauptstadt.

Hier unten übrigens die - von der Kinderuni Wien zur Verfügung gestellten - Anleitungen für Versuche, zum Beispiel "Regenbogen" selber gemacht und andere.