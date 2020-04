Mögen Ameisen lieber Erdbeermarmelade oder Soletti?

Cola macht Kresse tot

Sie erzählen dann noch von ihrem Kresse-Experiment. „Da haben wir drei kleine Schüsserln genommen, In eine haben wir Cola, in eine prickelndes Mineralwasser geleert und in die dritte normales, also Leitungswasser. Dann haben wir Kresse-Samen reingegeben und drei Tage gewartet. Aber schon am zweiten haben wir was gesehen.“

Das Ergebnis: In Cola sind die Samen gar nicht, im Mineralwasser ein bisschen und im Leitungswasser am besten gewachsen. „Wir haben aber dann noch ein Experiment gemacht, das nicht im Video ist“, ergänzen Eva und Elisabeth. „Wir haben dann die Samen aus dem Cola rausgenommen und in eine Schüssel mit normalem Wasser gegeben, weil wir wissen wollten, ob sie doch noch wachsen können. Aber es war dann nichts, die Samen waren echt tot.“