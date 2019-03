Mathematik: Viele Lösungen können richtig sein ;)

Viele Lösungen können richtig sein

So spannend kann Mathe sein. Die zehn Jugendlichen aber vertieften sich voller Lust und Leidenschaft nach der Pause auch in eine Ungleichung mit drei Variablen. Nun ist der lehrende ein Mathe-Student aus Klagenfurt, Moritz Hiebler, der als Schüler an mathe-Olympiaden teilgenommen hat. Er hat einige komplexe Aufgaben vorbereitet.

Die Schüler_innen kamen zu unterschiedlichen Lösungen - die auch richtig waren. Diese Tatsache fasziniert auch einen der Teilnehmer an diesem Workshop, Lorenz Hübel von der Sir-Karl-Popper-Schule so an Mathematik, „dass es oft unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten geben kann“. Im Gespräch mit dem Kinder-KURIER erinnert er sich beispielsweise „an ein Geometrie-Beispiel bei einem Wettbewerb wo ich eine dreiseitige Lösung für die Aufgabenstellung geschrieben habe und wer anderer nur wenige Zeilen. Beides hat gestimmt, auch wenn die kürzere Lösung viel schöner ist.“

Er „mag Mathe schon seit der Vorschule und wie der Kartentrick zeigt, es mach alles Sinn. Ich mag vor allem den Moment des Begreifens: Wenn du ewig lang auf eine Sache geschaut hast plötzlich begreifst, wie’s geht.“