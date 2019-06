Kinder forschen: Warum tanzen Pflanzen?

Wie sie ihre Pflanze, eine Bohnenranke, zum Tanzen gebracht haben, zeigten und erzählten Naomi, Diana, Anna, Eva und Kann von der 3c der Volksschule Grinzinger Straße ( Wien-Döbling) vor Kurzem im „Ballsaal“ des Spitzenforschungsinstitutes IST in Klosterneuburg. Ihre Klasse hatte - wie ein paar wenige andere auch - an einem Biologieprojekt teilgenommen. Forscher_innen des Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) teilen Erkenntnisse mit Kindern und ermuntern sie dazu, selbst eigene Experimente durchzuführen.

Nach einer Einführung vor ein paar Monaten, hatten sich die Kinder selber zu Jüngstforscherinnen und -forschern entwickelt. In vier Gruppen stellten sie sich jeweils eine Forschungsfrage und gingen dieser nach.