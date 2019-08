Das Innere des „Spukhauses“ steht neben der „Schußlinie“

Eine Industriehalle am Rande der Stadt, in der 7. Heidequerstraße in Wien-Simmering, neben einer Gasse namens „ Schußlinie“. Hier drinnen verbargen sich bis vor wenigen Tagen dörfliche Häuser, darunter eines, in dem es spukt. Zumindest in ihrem Innenleben. Außen schlichte, nackte Holzplatten als sehr flexibel aufklappbare Wände. Und das alles auf einem mehr als ein Meter hohem mit Styropor verkleidetem Block. Davor Unmengen an technischem Equipment, Kabel, Monitore, Kopfhörer, Regiestühle – für Bild, Ton und Licht.