Spannende, flotte Lektüre transportiert auch wichtige Themen

Spannend und flott zu lesen schildert die Autorin, Martina Wildner, die Geschichte der Familie, die aus der Stadt Chemnitz in Sachsen in ein kleines – namenlos bleibendes – Dorf im Allgäu (Bayern, Schwaben) übersiedeln. Von Anfang an werden die Neuen, die Fremden – Vater, Mutter und zwei Buben - von (fast) allen angefeindet. Nach und nach erfahren sie auch vom „Vorleben“ ihres Hauses. Damals errichteten auch Fremde das Gebäude, die beiden Kinder und die Mutter starben an Pilzvergiftung. Die Mutter wäre die Täterin gewesen, heißt es.

Doch von Anfang an wird der jüngere der beiden neuen Brüder von seltsamen Schlafwandel-Anfällen in der Nacht heimgesucht. Während dieser Attacken malt er Schnecken, an Wände und Kästen. Die ergeben – auch das erst später zu erkennen – in ihren bewegten Darstellungen Buchstaben. Er wird auch sozusagen immer wieder vom jüngeren der ermordeten Brüder „besessen“.

Ein Fluch scheint von den Seelen der Ermordeten auf Kinder des Dorfes überzugehen, die früh sterben. Die beiden Brüder – Eddi und Hendrik -, teils unterstützt von zwei Kindern/Jugendlichen des Dorfes – Ida und Fritz – versuchen, die wahre Täterin ausfindig zu machen, um so auch den Fluch zu brechen…

Infos: Das Buch

Martina Wildner

Das schaurige Haus

ca. 230 Seiten

Cover und Vignetten-Illustrationen: Anke Kuhl

Gulliver in der Verlagsgruppe Beltz

Taschenbuch: 8,20 €

eBook (ePUB): 6,99€