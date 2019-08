Schon mit 9 Jahren einen eigenen Film gedreht

Film oder Lehrerin

Auf die Frage, ob sie, die mit 9 Jahren ja schon einen eigenen Film gedreht hat und nun in einem großen Kinofilm mitspielt, sich das als Beruf vorstellen könnte, meint Marii Weichsler: „Wenn sich’s ergibt, könnt ich mir’s schon vorstellen, ansonsten möchte ich Lehrerin werden in der Mittelschule. Wir haben so manche Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die nicht fair waren. Das würde ich gern besser machen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man ungerecht behandelt wird.“

Unterrichten würde sie dann am liebsten „entweder Mathe und Englisch oder Musik und Turnen“.