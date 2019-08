Alle Jobs beim Film durchlaufen – jede und jeder ist wichtig

Ausführliches Gespräch mit dem Regisseur von "Das schaurige Haus", Daniel Geronimo Prochaska.

Wie bist du zu diesem Filmprojekt gekommen, was hat dich daran gereizt?

Die Monafilm hat mir diesen Film vorgeschlagen und das Drehbuch zum Lesen gegeben. Ich hab es sofort spannend gefunden, weil es mich auch an Filme erinnert hat, mit denen ich aufgewachsen bin – an Coming-of-Age-Geschichten, Grusel- und Abenteuerfilme. Die hab ich damals gemocht und mag ich heute noch.

Das Drehbuch hab ich deswegen gut gefunden, weil die Figuren gut beschrieben und klar erkennbar sind, es ist ein tolles Drehbuch. Aber wir haben die Figuren dann doch älter gemacht. Erstens ist der Hendrik damit jetzt in einem richtigen Coming-of-Age-Alter und auch Ansätze erster Liebe mit Ida können mitschwingen. Außerdem ist es beim Drehen einfacher, Darsteller über bestimmten Altersgrenzen zu nehmen, León ist 17, wäre er unter 16 hätten wir jeweils nur wenige Stunden pro Tag mit ihm drehen können.

Für mich war beim Lesen des Jugendromans vor allem die Frage der Neuen, Fremden im Dorf, die angefeindet werden, ein wichtiges Thema, wie war/ist das für dich?

Natürlich ist das auch ein großes Thema, dieser Culture Clash. Der ist bei uns ja noch größer als im Buch. Dort zieht die Familie nur von einer deutschen Stadt in ein anderes deutsches Gebiet zwar auch mit einer ganz anderen Sprachfärbung, aber bei uns von Deutschland in das südlichste Stückerl in Österreich wo man gerade noch Deutsch versteht.

Das Thema Fremde, Ausgrenzung fließt mit ein, ist heute sicher noch wichtiger, der Culture Clash ist heute noch ein größeres Thema als bei Erschienen des Romans (erstmals 2011).

Außer den anderen Orten und den älteren Brüdern gibt es noch weitere Änderungen im Drehbuch gegenüber dem Buch, auch sogar gegenüber dem Drehbuch, weshalb?

Ja, an der alleinerziehenden Mutter bin ich „schuld“. Das hängt auch damit zusammen, dass im Film manche Geschichten nicht so auserzählt werden können. So hat sie als Geologin einen Grund, weshalb sie wegen des Jobs mit ihren Kindern hierher übersiedelt.