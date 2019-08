Eishockey, Trompete, Filmen – alles nur aus Spaß

Auch die Sache mit dem Film ging er ungefähr ähnlich an. „Ich hab mir gedacht, das wäre schon cool und so just for fun hab ich’s probiert. Natürlich hab ich mich dann auf jeden Fall gefreut, als ich genommen wurde. Der Fritz ist ja auch ein sehr cooler Charakter.“

Obwohl er noch nie bei Dreharbeiten war, „hab ich mir das schon so ähnlich vorgestellt, was ich schon gewusst habe war, dass Filmen immer sehr lange dauert.“

„Wenn’s kommt, dann mach ich schon wieder einmal einen Film“, meint der nunmehr 13-Jährige, den in der Schule vor allem Sport und Geschichte interessiert. In der Freizeit spielt er neben diversen sportlichen Betätigungen Trompete, „seit 7 Jahren, aber auch nur zum Spaß. Ich war einmal in einem Orchester, aber das war mir zu stressig.“