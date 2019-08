Die Vorstellung von Schnecken auf der Hand war ekelig, aber …

So manch andere Kinderdarsteller_innen standen schon früh zum ersten Mal vor der Kamera. Benno Rosskopf (9) dagegen begann früh - nicht mit Film, sondern mit dem Tennis. Als er vier war, so erzählt er dem Kinder-KURIER, hat er in einem Urlaub diesen Sport entdeckt. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich drangeblieben bin.“ Nicht nur just for Fun, Benno begann auch Turniere zu spielen und das recht erfolgreich. Zwei Mal in der Woche trainiert er. „Manchmal kann’s schon vorkommen, dass ich vielleicht nicht so viel Lust habe, aber meistens freue ich mich aufs Training.“

„Film wollte ich auch einmal ausprobieren und hab mich beworben. Beim ersten Mal war ich schon zu groß für die Rolle, dann hatte ich eine kleinere Rolle und dieses ist meine erste große Rolle auch mit vielen Drehtagen“

Die Geschichte fand er von Anfang an spannend, gesteht aber, sich „schon sehr davor geekelt“ zu haben, als er die Szenen las, in denen Eddi mit Schnecken spielt. „Aber als ich sie dann auf der Hand hatte, hab ich sie süß gefunden.“