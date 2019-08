Besessen zu spielen ist am schwierigsten

Film als Beruf?

Du bist ja mit deiner Filmografie – mehrere TV-Filme und-Serien ja fast ein Profi, ist das auch schon dein Berufswunsch?

„Die Unsicherheit beim Beruf des Schauspielers ist nicht gerade einladend, insofern hab ich das bisher eher als Nebenarbeit gesehen, die mir sehr viel Spaß mach und ich das auch mit großer Leidenschaft mach. Aber nach dem jetzigen Projekt, wenn dieser Film rausgekommen ist, überleg ich mir dann, ob ich mich dem widmen werde.“

Du bist dreisprachig – Englisch, Spanisch, Deutsch – aufgewachsen. Gehst du noch in die Schule?

„Ja, ich hab noch ein Jahr.“

Also, das Maturajahr?

„Nicht ganz, ich geh in eine internationale Schule und schließe dann mit dem international Baccalauréat (IB) ab, das ist eine internationale Matura, schwieriger als die österreichische.“

Was wäre die Alternative zum Filmbusiness?

„Ich würde sehr gern selbstständig arbeiten, eine eigene Firma gründen, egal in welchem Bereich. Aber in beiden – sowohl Film als auch Wirtschaft – würden mir meine Sprachen natürlich helfen, ich würde auch sehr gerne englische oder spanische Projekte drehen oder machen.“