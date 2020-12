Bilderbuch: "Meerseelenallein" voller Ängste und doch Hoffnung

Dunkelblauschwarz. Alles ist dunkelblauschwarz. Mir ist kalt.

Oben am Himmel ist ein heller Stern. An ihm halte ich mich fest.

Mein Magen fährt Karussel. Ich kuschle mich an Mama.

Sie drückt mich an sich. Mein kleiner Bruder zappelt herum und stößt mich mit den Füßen.

„Du darfst dich nicht bewegen, sonst fressen dich die Fische“, sagt sie zu meinem Bruder Sharif.

Das ist der deutsche Text auf der Seite nach einem doppelseitigen Gemälde mit gar nicht so hohen, aber sehr bedrohlich wirkenden dunklen Wellen.

„Meerseelenallein“, so der Titel des Buches, handelt von Mila, Scharif und ihren Eltern – eingezwängt zwischen vielen anderen Menschen auf einem kleinen Boot – bei ihrer Flucht übers (Mittel-)Meer. Sowohl Text als auch die eindrucksvollen gemalten Bilder transportieren die Gefühle Milas auf dieser wackeligen, gefährlichen Reise – aus einem noch gefährlicheren Land im Krieg. Aber auch ihre traurig-schönen Erinnerungen an eine Zeit vor dem Krieg und ihre Freund_innen, gefolgt vom (Kopf-)Schmerz durch die unter Tags von oben sengend-brennende Sonne. Und die Angst in der stockdunklen Nacht. Aber auch die Geborgenheit, sich an Mama und Papa schmiegen zu können…