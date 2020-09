Online-Escape-Room am Langen Tag der Flucht

Hintergrund

Was bedeutet Flucht überhaupt? Wie spielt sich das Asylverfahren in Österreich ab? Wie geht’s einem/einer in einem fremden Land? Wenn nicht gerade Corona im Vordergrund steht, wird dauernd über sie geredet – „die Flüchtlinge“. So manche kennen solche Menschen – weil sie mit ihnen in die Schule gehen, zusammenarbeiten oder aus Projekten in der eigenen Gemeinde oder Stadt, wo sie einander begegnen. Aber für viele sind Menschen, die aus ihrer Heimat weg müssen, weil Krieg, Verfolgung oder Not herrscht, große Unbekannte, DIE Fremden.

Das will der „Lange Tag der Flucht“ – 2012 von UNHCR (Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen) Österreich ins Leben gerufen – ändern. Vielfältigste Aktionen fanden schon statt – ob im Bereich Kultur – von Musik über Lesungen bis zu Theaterstücken, ob sportlich beim gemeinsamen Fußballspielen oder kulinarisch beim Kochen und Essen oder Touren zu für viele Einheimischen unbekannte Orte, wie das Flüchtlingsdorf Macondo in Wien-Simmering (seit Jahrzehnten). Guides, Erzähler_innen usw. sind jeweils selbst Betroffene. UND: Menschen, die Fluchterfahrung haben, sollen dabei nicht auf diese reduziert. Sie sind Menschen, die jetzt hier leben.

