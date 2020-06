Flüchtlingsgedicht - gelesen von iris Berben, Hans Sigl, Florence Kasumba…

Oscar-Gewinnerinn in der britischen Version

Die Bildgestaltung führte Stephan Burchardt aus. Regie führte der Bildende Künstler und Filmemacher Mario Pfeifer. Die weiteren –oben noch nicht genannten Mitwirkenden: Mai Duong Kieu, Lea van Acken, Dennenesch Zoudé, Volker Bruch, Bjarne Mädel und Anatole Taubman.

In Großbritannien hatte bereits die zweifache Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett, Good Will Ambassador für UNHCR, das Gedicht rezitiert, unterstützt von Keira Knightley, Stanley Tucci, Chiwetel Ejiofor, Jesse Eisenberg und anderen. Im deutschsprachigen Raum konnte UNHCR elf Schauspieler/innen gewinnen, von denen einige selbst wissen, was es heißt, die Heimat zu verlieren. Gedreht wurde Ende Mai in den legendären CCC-Studios in Berlin. Schauspieler*innen und Studio haben auf ihr Honorar verzichtet.