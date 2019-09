„Superheldinnen“ tanzen über Hindernisse hinweg

Hürden tänzerisch überspringen

So sind in den Tanz auch so manchen Hürden eingebaut, die die Kinder und Jugendlichen gekonnt tänzerisch überspringen. Eines der Hindernisse wird ein alter Koffer sein – der bei dieser ersten Probe noch nicht da war. Dieses Gepäcksstück wird auch die Überleitung zu der anschließenden Lesung in der wienXtra-kinderinfo sein: „Die Heimat im Koffer – Geschichte einer Flucht“ von Elisabeth Ornauer (Text, mit Illustrationen von Kristin Loras). Darin beschreibt die Autorin die erfundene Geschichte des neunjährigen Tareks, der von seiner Familie allein mit einem Köfferchen auf die Flucht geschickt wird, um dem Krieg in Syrien zu entkommen. Obwohl ausgedacht, hat die Autorin, wie sie nach Veröffentlichung des Buches dem Kinder-KURIER erzählt, viele echte Geschichten eingebaut, die ihr Flüchtlingskinder bei ihrer Recherche erzählt haben.