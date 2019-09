Achter „Langer Tag der Flucht“

Einige Highlights aus dem Programm

Michael Niavarani und Herbert Föttinger, Direktor des Theaters in der Josefstadt, laden im Wiener Gartenbaukino zu Diskussion und Filmpremiere der Theaterverfilmungen von Daniel Kehlmanns „Reise der Verlorenen“ und Peter Turrinis „Fremdenzimmer“.

Zahlreiche weitere Kulturinstitutionen setzen am „Langen Tag der Flucht“ ebenfalls einen Schwerpunkt auf die Themen Flucht und Zusammenleben: Weltmuseum, Volkskundemuseum und „Start with a friend“, Kunst Haus Wien, Belvedere 21, Jüdisches Museum, mumok mit dem Caritas-Projekt „Kompa“, Brunnenpassage oder Atelier ZaZou nehmen BesucherInnen auf eine Entdeckungsreise und bieten Führungen, Workshops und Raum für Gespräche.

Musikbegeisterte kommen bei Veranstaltungen mit Poetry-Slammerin Asiyeh Panahi in Linz, „Open Piano for Refugees“ gemeinsam mit dem „CORE-Projekt“ in Wien oder „Live Music Now“ in Eisenstadt und Graz auf ihre Kosten.