Von Flucht bis Wanderung mit der neuen Familie

Ersterer, HTL-Hochbau-Schüler, switcht in „Berge“ von wahren, heftigen, mitunter sogar brutalen Erlebnissen auf seiner Flucht aus Afghanistan über die Berge zu im Gegensatz dazu eher banal wirkenden, aber nichts desto trotz den Betreffenden nervenden Problemen bei einer Wanderung in heimischen Bergen. Letztere gehen auf eine Wanderung rund um Hermagor zurück. Die hatte er mit seiner neuen Familie unternommen. Ein Klosterneuburger Paar mit zwei Söhnen hat ihn beim Deutschlernen in der niederösterreichischen Stadt kennen und schätzen gelernt und aufgenommen. „Bevor wir uns endgültig dazu entschlossen haben, machten wir diese Urlaubswanderung, um uns näher kennen zu lernen und zu testen, ob das auch funktionieren würde“, so die neuen Brüder und Eltern. Seine Herkunftsfamilie hat Sahel Rustami übrigens auf der Flucht aus den Augen verloren und bis heute nichts mehr von seinen nächsten Verwandten gehört.

„Geschrieben hab ich schon so ab neun oder zehn Jahren in Afghanistan auf Dari. Meistens hab ich Fantasieteile mit wahre Geschichten verknüpft.“ Nebenbei spielt(e) er, der nunmehr fast drei Jahre in Österreich lebt, Theater und erzählt unter anderem von einem Weihnachtsstück mit lustigen Sketches, das er derzeit in Klosterneuburg probt.