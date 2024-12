Gute Nachrichten

Haben Sie am Freitag die Auslosung für die WM-Quali-Gruppen verfolgt? Österreich trifft auf Rumänien, Bosnien & Herzegowina, Zypern und San Marino. Das muss doch möglich sein!? Ralf Rangnick geht mit seiner Mannschaft jedenfalls als Topfavorit in die Qualifikations-Gruppe H. Die Chancen, dass sich Österreich erstmals seit 1998 wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert, stehen gut, da sind sich alle einig. Finden Sie nicht auch?

Bleibt zu hoffen, dass die Auslosung nicht die einzigen positiven Sport-Nachrichten für Rot-Weiß-Rot an diesem Wochenende bleiben. Für die nächste Erfolgsmeldung können am Samstag die Ski-Herren sorgen, die in Val d'Isere einen Riesentorlauf fahren. Am Abend geben dann die Frauen in Übersee Gas, sie fahren in Beaver Creek eine Abfahrt.

In Budapest wird geschwommen. Bernhard Reitshammer hat bei der Kurzbahn-WM am Freitag für die erste Medaille für Österreich gesorgt. Folgen noch weitere? Simon Bucher hat am Samstag die nächste Chance.

Achja: Fußball gespielt wird übrigens auch noch. Salzburg empfängt am Samstag im Nachtragsspiel Austria Klagenfurt. Die gute Nachricht für Salzburg: Danach ist Schluss, es ist die endgültig letzte Bundesliga-Partie in diesem Kalenderjahr. Der krisengeschüttelte ehemalige Serienmeister hat danach Zeit, seine Wunden zu lecken und sich neu aufzustellen.

