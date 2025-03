WM-Bronze im Teamspringen: Österreich am Minimalziel der Träume

Vor dieser WM in Trondheim waren hierzulande bereits Vergleiche mit den Titelkämpfen 2011 in Oslo angestellt worden. Damals hatten Österreichs Nordische Sportler sensationell sieben Goldmedaillen gewonnen – und ähnlich glänzend waren die Aussichten vor Trondheim. Vor allem weil die ÖSV-Skispringer in diesem Winter einen Erfolg nach dem anderen landeten. Es sei nur an die Dreifachführung im Weltcup und 42 Podestplätze erinnert.