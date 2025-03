Nordische WM: Gold für Carina Edlinger im Langlauf

Die Salzburgerin Carina Edlinger eroberte in Trondheim Gold im Para-Langlaufsprint. Die Titelverteidigerin war in der Sehbehinderten-Klasse mit ihrem Guide Jakob Kainz einmal mehr nicht zu schlagen. Bei den Titelkämpfen in Norwegen werden erstmals Para-Langlaufbewerbe im Rahmen einer FIS-WM ausgetragen, der Zuschauerzuspruch war am Mittwoch trotz des anhaltenden Schlechtwetters groß.

„Es war wirklich fantastisch, vor diesen Fans zu laufen. Der Titel ist sehr speziell, weil mir ein Sieg in Norwegen auf meiner Liste noch gefehlt hat, endlich habe ich es geschafft. Die Bedingungen waren schwierig, umso schöner, dass wir gewonnen haben“, sagte Edlinger und bedankte sich bei „vielen Engeln im Hintergrund“, die ihr geholfen haben. Die Einbindung der Para-Sprints in die Nordische WM bedeutet der 26-Jährigen viel. „Die WM gemeinsam mit Nicht-Para-Langläufern ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist wichtig für die Zukunft, dass es ein gemeinsames Event ist und wir zeigen können, dass es uns alle miteinander gibt“, sagte Edlinger, die 2022 auch bei den Paralympics Gold im Sprint gewonnen hatte. Ihr Teamkollege Stefan Egger-Riedmüller belegte in der Stehend-Klasse Platz zehn. „Das freut mich und macht mich auch ein bisschen stolz, so kann es weitergehen. Mit Ehrgeiz und Willen geht ganz viel im Leben“, sagte Egger-Riedmüller.