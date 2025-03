Österreich verpasst Team-Gold, Slowenien fliegt den ÖSV-Stars davon

Es ist jetzt wieder an der Zeit, eine Phrase zu strapazieren, die immer dann zur Analyse herangezogen wird, wenn im Sport die Dinge nicht den geplanten Verlauf nehmen: Eine WM hat eigene Gesetze.

Gold im Teambewerb der Skispringer galt als sogenannte Pflichtmedaille. Wer, wenn nicht die Überflieger aus Österreich, sollte sonst in Trondheim den großen Coup landen? Da haben die ÖSV-Adler die Lufthoheit und führen mit einem Trio den Gesamtweltcup an; da wurden in diesem Winter bereits 42 Podestplätze eingesprungen; da liegen die Österreicher im Nationencup mehr als 3.000 Punkte vor dem ersten Verfolger; da ist im Grunde alles angerichtet für die erste WM-Goldmedaille im Teamspringen seit Val di Fiemme 2013...

...und dann müssen sich die großen Dominatoren und Seriensieger in Trondheim mit dem zweiten Platz begnügen. Um bei dieser Gelegenheit eine weitere Sportler-Phase zu strapazieren: Diese Silbermedaille glänzt für die Österreicher wie Blech.