WM-Bronze für Jan Hörl: Der ewige Zweite war der lachende Dritte

Bei der WM war der ewige Zweite nun der lachende Dritte. Jan Hörl bejubelte seinen dritten Platz auf der Normalschanze wie einen Sieg. Die WM-Bronzemedaille ist der größte Einzel-Coup in der erfolgreichen Karriere des 26-Jährigen, der 2022 mit dem Team Olympiasieger wurde und heuer bei der Vierschanzentournee auf dem – erraten – zweiten Platz gelandet war.

Diese ewigen zweiten Plätze gehen ihm langsam wirklich auf die Nerven, hatte sich Jan Hörl zuletzt bitter beschwert. Gleich neun Mal war der Salzburger in dieser Saison im Skisprung-Weltcup hauchdünn am Sieg vorbei geschrammt.

Es lastet in Trondheim ein großer Druck auf Österreichs Skispringern, die in diesem Winter die Lufthoheit haben und bereits 39 Podestplätze vorweisen können. Die Fallhöhe und die Anspannung sind enorm, das wurde auch im hart umkämpften Auftaktbewerb auf der Normalschanze deutlich.

"Ich bin megahappy und stolz auf diese Medaille", sagte der 26-Jährige nach dem gelungenen Auftakt der ÖSV-Skisprungherren in diese WM.

Jan Hörl bestand diese Reifeprüfung mit Bravour, nachdem er im Training mit der kleinen Schanze noch gefremdelt hatte. Mit einem Sprung auf 107 Meter legte er im ersten Durchgang den Grundstein für seine Bronzemedaille. „Ich habe gewusst, dass ich all-in gehen muss, das ist aufgegangen“, erklärte der Pongauer nach seinem Husarenstück.

Im zweiten Durchgang behielt Hörl die Nerven und verteidigte mit einem Versuch auf 102 Meter relativ klar seinen dritten Platz. Damit darf das österreichische Team erstmals seit 2019 in Seefeld (Bronze durch Stefan Kraft) wieder eine WM-Medaille auf der Normalschanze bejubeln. Kraft landete als zweitbester Österreicher auf Rang sechs.

Gold und Silber waren für die ÖSV-Überflieger am Sonntag außer Reichweite. Lokalmatador Marius Lindvik sprang in einer eigenen Liga und mit einem neuen Schanzenrekord (108 Meter) zur Goldmedaille. Auch der deutsche Silbermedaillengewinner Karl Geiger präsentierte sich in Hochform.