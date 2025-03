Laufende Legende: Langlauf-Superstar Kläbo sorgt für einen Weltrekord

Johannes Hösflot Kläbo ist – und das stand in Wahrheit schon vor der Weltmeisterschaft fest – der Superstar von Trondheim . Das Mutterland des Langlaufsports hat schon viele Loipenhelden gefeiert – wer erinnert sich nicht an Vegard Ulvang, Björn Dählie oder Petter Northug? –, aber dieser Johannes Hösflot Kläbo überragt all diese Legenden noch einmal. Seit Donnerstag, seit dem Gewinn von Staffel-Gold, ist der gebürtige Trondheimer mit 14 WM-Titeln der erfolgreichste männliche Medaillensammler bei Weltmeisterschaften.

1. M. Björgen (NOR) 26 Medaillen (18 Gold/5 Silber/3 Bronze) 2. T. Johaug (NOR) 21 (14/4/3) 3. J. Wälbe (RUS) 17 (14/3/0) 4. J. H. Kläbo (NOR) 17 (14/2/1) 5. P. Northug (NOR) 16 (13/3/0) 6. L. Lasutina (RUS) 16 (11/3/2) 7. J. M. Riiber (NOR) 13 (10/3/0) 8. G. Kulakowa (RUS) 18 (9/5/4)

Erfolgslauf seit 1999

Vielleicht bekommt Kläbo ja am Samstag im abschließenden Massenstartrennen über 50 km Skating weiche Knie. Im prestigeträchtigen Bewerb über die Langdistanz hat der 28-Jährige in seiner Karriere noch nie Gold gewonnen. In Oberstdorf wurde ihm 2021 der Titel nach einer Juryentscheidung aberkannt.

Mit dem souveränen WM-Titel in der Staffel prolongierten Norwegens übermächtige Langläufer auch einen beeindruckenden Erfolgslauf. In diesem Jahrtausend ging Staffel-Gold bei Weltmeisterschaften immer an das Mutterland des Langlaufs. Das österreichische Quartett Markus Gandler, Alois Stadlober, Michail Botwinow, Christian Hoffmann konnte 1999 in Ramsau das letzte Mal die Norweger besiegen und historisches Gold gewinnen. In Trondheim stellte Österreich erstmals seit 2007 wieder eine Herren-Staffel, Platz 12 war durchaus ein Lichtblick.