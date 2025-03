Hin und her: Nun doch kein Comeback von Olympiasieger Matthias Mayer

Lange herrschte Rätselraten, lange hat er an eine Rückkehr in den Ski-Zirkus gedacht. Nun ist es fix: Der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer bleibt Skipensionist. Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstag im Rahmen der alpinen Bewerbe im norwegischen Kvitfjell bekannt.