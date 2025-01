Comeback vor der WM: Matthias Mayer ist wieder im Rennmodus

Nur zwei Sekunden langsamer

Mayer trainiert seit mehreren Wochen mit den ÖSV-Abfahrern mit, unter anderem am Rennhang in Saalbach-Hinterglemm. Laut KURIER-Informationen war er da zwischen 2 und 3 Sekunden langsamer als die Kollegen. Der Ende 2022 vom aktiven Rennsport zurückgetretene Mayer hatte im Dezember angekündigt, bei der anstehenden Heim-WM im Februar als Vorläufer starten zu wollen. Absichten auf ein Comeback habe er aber keine.

Am Donnerstag findet in Zauchensee eine weitere Abfahrt statt, am Freitag ein Super-G. In der Abfahrt will Mayer laut Angaben der Veranstalter erneut die ersten Spuren ziehen. Auch in den Trainingsläufen am Montag und Dienstag war der 34-Jährige schon dabei.