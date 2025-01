Lindsey Vonn: Eine 40-jährige Siegerin der Herzen

Lindsey Vonn versetzt die Skifans gerade richtig in Ekstase. Eine 40-Jährige, die auf dem besten Weg ist, ein Stück Skigeschichte zu schreiben und sich wieder in die Siegerliste einzutragen – diese Story fasziniert die Massen. „Es gab ja am Anfang auch Kritik, aber jetzt unterstützen mich alle. Das gibt mir Energie. Ich hatte am Start Schmetterlinge im Bauch“, erklärte die US-Amerikanerin.

Reif für den Sieg

Den sechsten Platz in der Abfahrt feierte die 40-Jährige ausgelassener als viele ihrer 82 Weltcupsiege. „Ich kann noch fünf Stufen nach oben gehen“, betonte Vonn. Und jeder, der sie in ihrem zweiten Rennen seit 2019 erlebt hat, nimmt ihr das auch ab.