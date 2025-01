St. Anton: Brignone siegt, Vonn jubelt, Österreicherinnen nicht am Podest

Federica Brignone feierte in St. Anton ihren 30. Sieg im Weltcup. Für die Italienerin war es ein ganz besonderer, war es doch ihr erster in einer Abfahrt. Neben Brignone standen Malorie Blanc (SUI) als Zweite und Ester Ledecka (CZE) als Dritte auf dem Podest, das die Österreicherinnen knapp verpassten. Als beste ÖSV-Läuferin kam Stephanie Venier auf Rang 5. Lindsey Vonn (USA) fuhr mit Startnummer 32 sensationell auf Rang 6 und das in ihrer ersten Abfahrt nach rund sechs Jahren.