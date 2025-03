Hirscher radelt am Geburtstag seinem zweitem Comeback entgegen

Auf Platz zwei im Werbewert-Ranking landete Ausnahmeskispringer Stefan Kraft . Marcel Hirscher scheint trotz seines so unfreiwillig kurz gewesenen Comebacks noch an fünfter Stelle auf. Während es weder für Österreichs bekannteste (meist skirennfahrende) Sportlerinnen noch für Fußball-Legionäre zu einem vorderen Platz reichte. Was zumindest Letztere (als Mannschaftssportler) weder überraschen noch schmerzen wird. Zumal fast jeder Auslandsprofi selbst ohne Einzelsponsor mehr verdient als Bundespräsident, Kanzler und Vize mitsammen.

Noch im Frühjahr wird Hirscher entscheiden, was er im Olympia-Winter beabsichtigt – allein schon aus Rücksicht auf seine Betreuer, die zeitnah Planungssicherheit erwarten.

Dass Hirscher vor drei Monaten einen Kreuzbandriss erlitt, ist ihm kaum anzumerken, wenn er zu einem aufgelassenen Steinbruch im Lammertaler Scheffau spaziert.

Steinbruch, Scheffau? Dort entsteht die von Red Bull mitfinanzierte Van-Deer-Skifabrik. So wie der Unternehmer Hirscher mit dem Fabrikbau ist der knieoperierte Sportler Hirscher mit seiner Reha im Plansoll. Dabei hilft, dass Radfahren zur Leidenschaft wurde. Nur am ersten März-Sonntag geht’s Hirscher g’mütlicher an. Wird er doch am 2. März 36 Jahre alt. Deshalb bleibt er Kranjska Gora fern, obwohl er sich im slowenischen Weltcuport als sechsfacher Sieger stets wohlfühlte.