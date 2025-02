Geisel-Tragödie: Erinnerungen an München ’72

Die waren es in verhängnisvoller Art auch vor 53 Jahren, als es bei Olympia ’72 in München zur Geisel-Tragödie kam. Ein neuer Film dazu ist in heimischen Kinos zu sehen. Titel: September 5.

„Schau Bua, Juden wohnen neben Arabern“, sagte Prokop, auf ein weißes Haus mit israelischer Fahne deutend. „Das ermöglicht nur der Sport.“ Ein fataler Irrtum. Denn anderntags drang ein Terrorkommando ins Olympia-Quartier der Israelis ein, tötete den Ringertrainer Mosche Weinberg und den Gewichtheber Yossef Romano, machte die anderen israelischen Olympia-Teilnehmer zu gefesselten Geiseln.

Der Film zeigt aus Sicht der ABC-Fernsehprofis, wie sie journalistisch funktionierten; wie sie, zumal sich der US-TV-Konzern ABC erstmals die dollarmillionenschweren Olympia-TV-Rechte gesichert hatte, nicht in Schockstarre verfallen durften; wie der deutsche Innenminister Hans Dietrich Genscher vor dem Haus in der Connollystraße 31 stand, auf ein Einlenken der Geiselnehmer hoffend; wie der Vorhang an einem Fenster, hinter dem sich die Terroristen aufhielten, zugezogen wurde; und wie zwei Hubschrauber Stunden später mit den Geiseln an Bord abhoben.

Vom Balkon im dritten Stock des Medienquartiers nahe dem Athleten-Dorf und zugleich auf einem kleinen Schwarz-weiß-Apparat sah ich die Helikopter fliegen.