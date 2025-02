Was Österreich 2033 bei der nächsten Heim-WM erwartet

Saalbach 2025 wird konträr zur Politik als die Gute-Laune-WM in die Skigeschichte eingehen. Das wäre an dieser Stelle auch ungeachtet von Raphael Haasers Riesenüberraschung im Riesenslalom geschrieben worden. Der Tiroler Herr Inspektor und Super G-Zweite von Kitz war schon als Super-G-Vizeweltmeister endgültig zum schnellsten Polizisten geworden. Als drei Mal so viele ORF-Zuschauer an einem Werktag um elf Uhr das erste WM-Herren-Rennen verfolgt hatten wie am selben Tag zur ORF-Primetime das (gute) Ligaspiel Sturm – Austria.