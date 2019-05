Gut gecremt: Die 10 wichtgsten Fakten zu Sonnenschutzmitteln

Wer in die Sonne will, sollte sich vor der gefährlichen UV-Strahlung schützen – heißt: Einschmieren ist Pflicht. Wenn es darum geht, den richtigen Lichtschutzfaktor (LSF) für den eigenen Hauttyp zu wählen, sind viele jedoch unsicher. Ähnlich verhält es sich mit der Frage nach der Menge der Creme, die vor dem Sonnenbad aufgetragen werden sollte – und wie oft man nachschmieren muss.

Antworten auf diese und andere wichtige Fragen gibt Dermatologin Tamara Kopp.

LSF 15 oder Sunblocker?

Wer wissen will, wie lange er sich ohne Sonnenschutz in der Sonne aufhalten kann, muss seine Eigenschutzzeit kennen. "Das ist jene Zeitspanne, in der die Haut ungeschützt der Sonne ausgesetzt werden kann, ohne dass sie Schaden davonträgt. Abhängig ist sie vom Hauttyp", weiß Kopp. Rothaarige Personen mit hellem Teint, Sommersprossen und hellen Augen bekommen sehr leicht Sonnenbrände. Ihre Eigenschutzzeit beträgt drei bis maximal zehn Minuten. Der empfohlene Lichtschutzfaktor ist 50+. Mit dunkelbraunem bis schwarzem Haar und dunklen Augen kann man ohne Sonnenschutz bis zu 45 Minuten in der Sonne verbringen. Der empfohlene Lichtschutzfaktor ist 15-20 (mittlerer Schutz).

Wichtig: Hohe Eigenschutzzeiten bedeuten nicht, dass auf Sonnencreme verzichtet werden darf.

Wie viel Creme ist genug?

Erwachsene brauchen etwa 40 Milliliter Sonnenschutzmittel, um den ganzen Körper einzucremen. Dabei gilt: Mehr ist mehr – also auf keinen Fall sparsam auftragen. Nach dem Schwimmen und Abtrocknen bzw. Schwitzen muss der Sonnenschutz aufgefrischt werden. "Das verlängert allerdings nicht die Gesamtzeit, die man in der Sonne bleiben darf", warnt Fachärztin Kopp.

Ist teuer besser?

"Die Frage ist nicht, ob günstig oder teuer, sondern wie gut der UVA- bzw. UVB-Sonnenschutzfilter ist", sagt die Dermatologin. Produkttests haben wiederholt ergeben, dass günstiger Sonnenschutz bei der Abwehr schädlicher UV-Strahlen ebenso gut sein kann, wie teure Produkte aus der Parfümerie. Ein Vorteil beim Kauf letzterer ist die Beratung: " Apotheken führen hochwertige Sonnenschutzprodukte und bieten Fachberatung bei Fragen der Verträglichkeit und des Sonnenschutzfaktors."

Stichwort Verträglichkeit: Bei empfindlicher Haut ist der beste Sonnenschutz, sich der prallen Sonne nicht zu lange direkt auszusetzen und textilen Sonnenschutz zu verwenden. Bei Sonnencremen gilt es Produkte zu wählen, die den Vermerk "auch für Allergiker geeignet" aufweisen. Sie sollten vor allem keine Duftstoffe oder Konservierungsmittel beinhalten.