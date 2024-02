Wird man mit SPF 50 wirklich nicht braun?

"Kauf keine Sonnencreme mit Faktor 50!" – diesen Ratschlag muss man sich von so manchem selbst ernannten Experten anhören, wenn es um die Frage geht, wie man aus dem Urlaub so braun wie möglich zurückkommt.

Der KURIER hat bei Beauty-Expertin Michaela Friedrichkeit, die bereits bei mehreren renommierten Kosmetik-Unternehmen wie Lancaster Schulungsleiterin war, nachgefragt, ob man trotz Sonnencreme braun werden kann.

Wird man mit LSF 50+ braun?

"Ja, man wird trotzdem braun", sagt die Beauty-Expertin. "Jedoch etwas langsamer, aber dafür viel gesünder." Wer statt zur Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 20 lieber zu der mit 50 greift, muss sich also keine Sorgen machen, nach dem Urlaub noch immer seine Sommerkleider zum blassen Teint tragen zu müssen.

In welcher Höhe der Lichtschutzfaktor benötigt wird, hängt von zwei Faktoren ab: "Man muss die persönliche Eigenschutzzeit (Phototyp) ermitteln und wissen, wie lange man in der Sonne bleiben will."