Expertin erklärt, auf was es beim Sonnenschutz wirklich ankommt

Die Sonnencreme – für viele ein leidiges Thema, das meist mit einem schlechten Gewissen verbunden ist, weil nachlässig eingecremt oder ganz darauf vergessen wird. Eine aktuelle deutsche Umfrage zeigt, dass ein Drittel der Befragten nur im Urlaub oder im Freibad Sonnenschutz benutzt. Männer noch seltener als Frauen.

Die österreichische Dermatologin Tamara Kopp kennt das Problem, warnt neben bösartigen Melanomen aber auch vor Hautalterung und weißem Hautkrebs. „Sonne ist der Hauptfaktor für Falten und Altersflecken.“ Dennoch gilt der tägliche Schutz hierzulande noch immer als Ausnahme.

Und dann kursieren auch noch unzählige Mythen rund um Sonnencreme: Dass die chemischen Filter in konventionellen Produkten in den Körper gelangen und gesundheitsschädlich sind. Setzt man also lieber auf mineralische Filter, die einen weißen Film hinterlassen, aber gesünder sein sollen? Oder kann man die chemische Billigvariante aus dem Diskonter schmieren?