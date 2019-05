Auf der Sonnenseite: So füllen Sie im Sommer Ihren Vitamin-D-Speicher auf

Egal wie kalt und trist der Winter war: Wer sich im Frühling ärmellos ins Freie traut und die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut spürt, weiß sofort – der Sommer naht. Während sich die Winterblässe verabschiedet, wird in unserem Körper ein wichtiger Prozess angestoßen: die Bildung von Vitamin D.

Was in lichtarmen Monaten ein Problem darstellt – fast jeder Zweite leidet im Herbst und Winter an einem Vitamin-D-Mangel – funktioniert dann automatisch. Unter Vitamin D wird eine Gruppe von Substanzen verstanden, die zum Großteil in der Haut unter Einwirkung von UVB-Licht gebildet werden. Im Gegensatz zu anderen Vitaminen wird Vitamin D (zu etwa 90 Prozent) mithilfe von UVB-Sonnenstrahlung über die körpereigene Synthese produziert. Genau genommen ist es also kein Vitamin, sondern ein Hormon.