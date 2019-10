Betroffener erzählt: "Ein neues Leben mit einer neuen Lunge"

"Der Alltag war extrem anstrengend. Ich hatte einfach viel zu wenig Sauerstoff im Blut. Ich bin nur mehr mit mehrmaligem Stehenbleiben und Ausrasten in meine Wohnung im zweiten Stock gekommen." Thomas Tost, 47, arbeitet seit 30 Jahren im niederösterreichischen Landesdienst. Er ist an der erblichen Stoffwechselkrankheit Zystische Fibrose erkrankt: In vielen Organen seines Körpers – besonders in der Lunge – bildet sich ein klebriger, zähflüssiger Schleim. Häufige Atemwegsinfekte sind eine Folge.