Angeblicher Organ-Skandal im AKH: Athen weist Kritik zurück

Angesprochen auf die hohen Kosten, erläuterte der Arzt: „Von den 17.000 Euro erhalte ich 20 Prozent, das AKH zwölf Prozent, der Rest geht an das gesamte Team.“ Für die Eingriffe ausländischer Patienten fallen – je nach Aufenthaltsdauer – mitunter Kosten in der Höhe von 70.000 bis 100.000 Euro an.

Auch der Österreichische Verband der Herz- und Lungentransplantierten mit rund 150 Empfängern von Spenderlungen meldete sich zu Wort: „Unsere Patienten haben sehr großes Vertrauen in den korrekten Umgang mit den Spenderorganen und deren Verteilung an die Empfänger.“ Die Versorgungssicherheit der österreichischen Patienten sei ausgezeichnet. Das unterstreiche die niedrige Sterberate auf der Warteliste von 1,3 Prozent. Dazu hätten in besonderem Maße Kooperation mit osteuropäischen Ländern beigetragen.