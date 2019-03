Diskussion um Ärztemangel: Genügend Ärzte - aber nur am Papier

Verschärft werde die Situation dadurch, dass in den vergangenen zehn Jahren die Einwohnerzahl von Österreich um rund 510.000 auf 8,82 Millionen gestiegen sei. „In Wien ist die Einwohnerzahl in den letzten acht Jahren um 200.000 gestiegen.“ Allerdings: „In dieser Zeit ist die Anzahl der Kassenstellen in Wien und in ganz Österreich nicht nur nicht mitgewachsen, sondern sogar gesunken. In Wien gibt es im Vergleich zu damals heute 71 Hausärzte weniger.“