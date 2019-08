Warum Köche statt Avocados helle Kürbisse aufs Brot schmieren

Der weltweite Appetit auf die Butterfrucht ist ungebrochen – in nur zwei Jahren ist der Konsum der Europäer um 65 Prozent gestiegen, der KURIER berichtete. Abgesehen vom langen Transportweg birgt der explodierende Konsum auch fatale Folgen für die Umwelt. NGOs berichten von Wasserknappheit in Anbauregionen, denn Avocados werden meist in Gebieten angebaut, die sowieso schon von Dürre betroffen sind.

Mexiko steht in der Kritik, weil dort illegal Wälder für den Anbau gerodet werden. Wie die Süddeutsche Zeitung jetzt berichtet, steigen in Mexiko und den USA die Preise rasant, weil es wegen schlechter Ernte einen Engpass gibt. Im Juli 2019 soll der Preis um 129 Prozent höher gelegen sein als im Jahr zuvor, wie US-Medien berichten.