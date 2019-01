Avocado-Wahnsinn: Das Doch-Nicht-So-Superfood

„Blutdiamanten Mexikos“

Wie lang kann es gut gehen, wenn die halbe Welt nach einer Frucht giert? „Avocado-Konsum in Europa förmlich explodiert“, meldete der Welt-Avocado-Verband (ja, so etwas gibt es) vor einigen Tagen: In nur zwei Jahren war der Konsum der Europäer um 65 Prozent gestiegen.

Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht, und das, obwohl die Kritik am vermeintlichen Superfood lauter wird. Der irische Sterne-Koch JP McMahon bezeichnete Avocados in einem vielfach zitierten Interview mit dem Irish Independent als „Blutdiamanten Mexikos“ und rief Köche dazu auf, sie nicht mehr zu verwenden.