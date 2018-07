1,2 Kilogramm schwer: Wo gigantische Avocados wachsen

Avocado-Liebhaber aufgepasst: In Australien kann man die gesunde Butterfrucht nun in gigantischer Größe erstehen. Die "Avozillas", wie die überdimensionierten Exemplare auch genannt werden, sind im Schnitt vier Mal so groß wie reguläre Avocados und wiegen rund 1,2 Kilogramm. Kostenpunkt: zwölf australische Dollar, das sind umgerechnet knapp acht Euro.