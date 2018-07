Neue Verletzung: So vermeiden Sie die "Avocado-Hand"

Ohne den cremigen Exoten geht derzeit gar nichts auf Frühstücks-, Brunch- oder Jausen-Tischen: Avocados zählen unbestritten zu den beliebtesten Früchten. Gesund ist sie ja in der Tat - doch die Kehrseite des Avocado-Booms thematisierten erstmals britische Chirurgen 2017. Durch die Popularität der Frucht verzeichneten sie steigende Zahlen an Handverletzungen, die beim Öffnen und Schneiden passierten. David Shewring, Vize-Präsident der British Society for Surgery of the Hand, schilderte dies in einem Interview mit der Times und prägte den Begriff "Avocado-Hand" und forderte sogar Warnhinweise (mehr dazu hier). Vor allem durch das Abrutschen des Messers beim Aufschneiden rund um den Kern kann es bis zu tiefen Verletzungen der Hand-Nerven kommen.