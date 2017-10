Über den großen Appetit der Österreicher auf die grüne Frucht haben wir bereits geschrieben: Statistik Austria und der Handel berichten von riesigen Steigerungen der Absatzzahlen

Das Schälen von reifen Avocados kann angesichts des weichen Fruchtfleisches zur Herausforderung werden. Auch das Schneiden von schönen Scheiben ohne zerdrücktem Fruchtfleisch kann Hobbyköche zur Verzweiflung bringen.

Der Küchengeräte-Hersteller Oxo will mit dem 3-in-1 Avocadoschneider eine Lösung gefunden haben: Er soll ein sicheres und sauberes Öffnen, Entkernen und Zerteilen der Frucht mit nur einem Küchenhelfer ermöglichen.

Der Entkerner ermöglicht die Entnahme des Kerns mit einer Drehung.

Die gefächerte Klinge, die an einen Mango-Schäler erinnert, schneidet das Fruchtfleisch in Scheiben und schabt die Frucht effizient aus.