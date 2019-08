Berühmte Winzer: Welcher Promi einen eigenen Weinberg hat

In Österreich ist der Trend noch nicht wirklich angekommen, in vielen Ländern ist es hingegen seit den 80er Jahren schon in Mode gekommen, dass sich Prominente ein eigenes Weingut zulegen. Für manche ist das nur ein Hobby und ein guter PR-Gag. Andere sind mittlerweile wirkliche Experten - der französische Schauspieler Gerard Depardieu soll dazu gehören. Bekanntester deutscher Promi ist Günther Jauch.