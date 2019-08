Frische Handsemmeln: Große Bäckerei eröffnet in Mariahilf

Man kann nicht einmal sagen, dass gute Bäcker in Wien-Mariahilf unterrepräsentiert sind – es gibt sie nicht. Jene, die gutes Brot wollen, kaufen am Samstag im Bio-Eck oder bei Pöhl am Naschmarkt ein. Andere zieht es Richtung Albertina zu Helmut Gragger oder zu Joseph in die Kirchengasse.

Ab September wird das anders, wie Gastro-News berichtet: Gastronom Daniel Čolaković hat die Räumlichkeiten der ehemaligen Blutaumüller-Bäckerei (Gumpendorferstraße 45) übernommen und baut bereits seit zwei Monaten um. In der Branche ist der Unternehmer kein Unbekannter, er betreibt bereits eine eigene Backstube und verkauft das Gebäck in seinem Café 15 süße Minuten. Unter seinen 20 Mitarbeitern beschäftigt er zwei Bäcker und zwei Konditoren.

Nahversorger mit italienischem Bistro