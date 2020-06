Schnelles Rezept: Topfenknödel

Für Topfenknödel brauchen Sie 20 Minuten Zeit und folgende Zutaten:

1 Packung Topfen

4 EL Brösel

2 EL Grieß

1 Ei

Prise Salz

ein bisschen Butter und Staubzucker

( Zutaten für eine Person)

Bringen Sie einen Topf mit Wasser zum Kochen. Bis auf die Brösel vermischen sie alle Zutaten in einer Schüssel zu einer cremigen Masse. Wenn das Wasser kocht, schalten Sie auf mittlere Hitze zurück. Formen Sie mit feuchten Händen oder einem feuchten Löffel kleine Knödel und legen Sie diese ins wallende Wasser. Währenddessen erhitzen Sie ein wenig Butter und die Brösel in einer Pfanne. Je nach Größe sind die Knödel nach 10 bis 15 Minuten fertig. Jetzt können Sie die Knödel in der Butter-Brösel-Mischung wälzen und zuckern. Dazu passt Kompott.