Schnelles Rezept: Waffeln mit Eis

Für Waffeln mit Eis als schnelles Abendessen brauchen Sie 15 Minuten Zeit, eine Küchenwaage, ein Waffeleisen und folgende Zutaten:

125 g Butter

80 g Staubzucker

3 Eier

80 g gemahlene Haselnüsse

200 ml Milch

100 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Tl Zimt

eine Prise Salz

Butter in einem Schüsselchen in der Mikrowelle zerlassen. Das Waffeleisen aufheizen. In einer Schüssel die zerlassene Butter, Staubzucker und eine Prise Salz verqirlen. Nach und nach die Eier, die Haselnüsse und die Milch unterrühren. Dann das Mehl, Backpulver und den Zimt dazugeben. Alles zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in das Waffeleisen geben. Zu den Waffeln passen Vanille-Eis, Haselnuss-Eis oder Apfelmus!