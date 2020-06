Schnelles Rezept: Pasta mit Spargel

Für Pasta mit Spargel und Shrimps als schnelles Abendessen brauchen Sie 15 Minuten Zeit und folgende Zutaten:

Spaghetti

zwei grüne Spargel

sieben Shrimps

fertige Paradeissauce oder geschälte Paradeiser

eine Knoblauchzehe

Salz, Pfeffer, Petersilie, Basilikum

( Zutaten für eine Person)

Während das Wasser für die Spaghetti kocht, waschen und schneiden Sie den grünen Spargel in kleine Stückchen. Grüner Spargel muss zwar nicht geschält werden, aber die letzten zwei Zentimeter schmecken holzig. Dann geben Sie die Spaghetti und die Spargel-Stücke in das kochende Wasser und heizen eine Pfanne mit ein bisschen Öl auf. Die Shrimps drei Minuten heiß anbraten, dann Knoblauch und Paradeisersauce dazugeben und auf mittlerer Stufe leicht köcheln. Wenn die Nudeln al dente sind, Nudeln und Spargel in die Pfanne dazugeben, gut durchschwenken und mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Basilikum verfeinern. Buon appetito!