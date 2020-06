Schnelles Rezept: Mediterraner Reissalat

Für den mediterranen Reissalat als schnelles Abendessen brauchen Sie 15 Minuten Zeit und folgende Zutaten:

10 Minuten-Reis (ein halbes Heferl)

Oliven (halbes Glas)

getrocknete in Öl eingelegte Paradeiser (halbes Glas)

Pinienkerne (halbes Sackerl)

Ruccola (zwei Handvoll)

eine Knoblauchzehe

Sie bringen einen Topf mit Wasser zu kochen und erhitzen eine kleine Pfanne mit Öl. Den 10-Minuten-Reis in das Wasser geben. Die Pinienkerne rösten Sie eine gute Minute in der Pfanne an. Während der Reis kocht, halbieren Sie die Oliven und schneiden die Knoblauchzehe und die getrockneten Paradeiser klein. Dann geben Sie Oliven, Paradeiser, Pinienkerne und den Ruccola in eine Schüssel. Den kalt abgeschreckten Reis dazugeben und gut durchmischen. Anschließend mit Olivenöl, Balsamico, Pfeffer und Salz abschmecken.