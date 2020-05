Schnelles Rezept: Krautnocken

Für die Omas Krautnocken brauchen Sie 25 Minuten Zeit und folgende Zutaten:

500 g Sauerkraut

125 ml Wasser

Kümmel nach Belieben

1 Suppenwürfel

250 g Mehl

1 Ei

Salz

etwas Wasser

50 g Speck

( Zutaten für zwei kleine Portionen)

Speck in einer großen Pfanne anbraten. Sauerkraut dazugeben und mit 125 ml Wasser aufgießen, mit Kümmel und Suppenwürfel würzen, rund 10 Minuten weich kochen. Falls zu viel Wasser übrig bleibt, abgießen. Während des Kochens in einer Schüssel den Nockerlteig machen: Mehl, Ei, Salz und ein wenig Wasser zu einem Teig rühren. Immer wieder einen Spritzer Wasser dazu geben, bis ein glatter Teig entsteht. Kleine Nocken mit einem Teelöffel ausstechen (oder Masse durch ein Nockerlsieb drücken) und in gesalzenem Wasser kochen, bis sie oben schwimmen. Nockerl abseien und mit dem Speck-Sauerkraut mischen. Mit einem Stück Butter verfeinern.